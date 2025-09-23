Гарбузове ризото. Рецепт дня0
Ризото – це страва італійської кухні, яка набула популярності в усьому світі. Основними інгредієнтами є рис для ризото (наприклад, арборіо), гарбуз, овочевий бульйон, сир пармезан та спеції. Гарбуз надає страві яскравого кольору, приємного солодкуватого смаку та додаткової користі завдяки вмісту вітамінів. Рецепт від Westwing.
Інгредієнти
|Гарбуз
|400 г
|Оливкова олія
|2 ст. л.
|Сіль, перець
|за смаком
|Цибуля
|1 шт.
|Рис для ризотто
|200 г
|Біле сухе вино
|150 мл
|Овочевий бульйон
|500 мл
|Вершкове масло
|2 ст. л.
|Пармезан
|3 ст. л.
|Листя чебрецю
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Почистьте гарбуз від шкірки і викладіть її в каструлю, наливши столову ложку оливкової олії. Приправте сіллю та перцем і запікайте, не накриваючи, при 180 градусах протягом 35 хвилин.
Крок 2
2/3 обсмаженого гарбуза покладіть в блендер. Додайте ½ склянки бульйону і перемішайте до однорідності. Частину гарбуза, що залишилася наріжте невеликими кубиками.
Крок 3
Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на повільному вогні до прозорості.
Крок 4
Додайте в каструлю рис, збільшіть вогонь і просмажте 30 секунд, постійно помішуючи.
Крок 5
Влийте вино і дочекайтеся, поки воно випарується.
Крок 6
Потім невеликими порціями додайте бульйон в ризото і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Кожну наступну порцію бульйону додавайте тільки тоді, коли рис вбере в себе всю рідину.
Крок 7
Потім додайте гарбузове пюре і варіть хвилину, постійно помішуючи.
Крок 8
Готове ризото посипаємо сиром пармезан і свіжим чебрецем.