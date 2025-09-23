Ризото – це страва італійської кухні, яка набула популярності в усьому світі. Основними інгредієнтами є рис для ризото (наприклад, арборіо), гарбуз, овочевий бульйон, сир пармезан та спеції. Гарбуз надає страві яскравого кольору, приємного солодкуватого смаку та додаткової користі завдяки вмісту вітамінів. Рецепт від Westwing.

Інгредієнти

Гарбуз 400 г Оливкова олія 2 ст. л. Сіль, перець за смаком Цибуля 1 шт. Рис для ризотто 200 г Біле сухе вино 150 мл Овочевий бульйон 500 мл Вершкове масло 2 ст. л. Пармезан 3 ст. л. Листя чебрецю за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Почистьте гарбуз від шкірки і викладіть її в каструлю, наливши столову ложку оливкової олії. Приправте сіллю та перцем і запікайте, не накриваючи, при 180 градусах протягом 35 хвилин.

Крок 2 2/3 обсмаженого гарбуза покладіть в блендер. Додайте ½ склянки бульйону і перемішайте до однорідності. Частину гарбуза, що залишилася наріжте невеликими кубиками.

Крок 3 Цибулю дрібно наріжте й обсмажте на повільному вогні до прозорості.

Крок 4 Додайте в каструлю рис, збільшіть вогонь і просмажте 30 секунд, постійно помішуючи.

Крок 5 Влийте вино і дочекайтеся, поки воно випарується.

Крок 6 Потім невеликими порціями додайте бульйон в ризото і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи. Кожну наступну порцію бульйону додавайте тільки тоді, коли рис вбере в себе всю рідину.

Крок 7 Потім додайте гарбузове пюре і варіть хвилину, постійно помішуючи.