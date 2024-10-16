Картопля, гарбузи та гриби – три інгредієнти, які з легкістю можна поєднати у одну осінню страву. Запікаючи все всередині гарбуза, страва набуває особливого вигляду і годиться для подачі до святкового столу.

Інгредієнти:

велика картопля – 3 шт.;

гриби – 400 г;

великий гарбуз – 1 шт.;

ріпчаста цибуля – 1 головка;

рослинна олія;

сіль, перець за смаком.

Спосіб приготування:

Картоплю з грибами порізати і обсмажити на сковороді з цибулею і сіллю до м’якості, пише ТСН.

З гарбуза акуратно відрізати верхівку (отвір повинен бути не дуже великим) і залишити її як кришку. Відокремте м'якоть і ретельно промийте гарбуз всередині і зовні. Скласти обсмажену картоплю з грибами в гарбуз, закрити «кришкою» і поставити у духовку.

Випікайте близько 40 хвилин за температури 180 градусів, поки гарбуз не стане м'яким.

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