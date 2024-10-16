Картопля з грибами, запечена у гарбузі. Рецепт дня0
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Картопля, гарбузи та гриби – три інгредієнти, які з легкістю можна поєднати у одну осінню страву. Запікаючи все всередині гарбуза, страва набуває особливого вигляду і годиться для подачі до святкового столу.
Інгредієнти:
- велика картопля – 3 шт.;
- гриби – 400 г;
- великий гарбуз – 1 шт.;
- ріпчаста цибуля – 1 головка;
- рослинна олія;
- сіль, перець за смаком.
Спосіб приготування:
Картоплю з грибами порізати і обсмажити на сковороді з цибулею і сіллю до м’якості, пише ТСН.
З гарбуза акуратно відрізати верхівку (отвір повинен бути не дуже великим) і залишити її як кришку. Відокремте м'якоть і ретельно промийте гарбуз всередині і зовні. Скласти обсмажену картоплю з грибами в гарбуз, закрити «кришкою» і поставити у духовку.
Випікайте близько 40 хвилин за температури 180 градусів, поки гарбуз не стане м'яким.
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