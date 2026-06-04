Проста та бюджетна страва, яка виходить ніжною всередині та апетитно рум’яною зовні. Завдяки дрібному нарізанню печінка зберігає соковитість і не стає сухою під час смаження. Такі котлети чудово поєднуються з картопляним пюре, кашами чи свіжими овочами. Рецепт від Bazylik.

Інгредієнти Куряча печінка 300 г Яйце 1 шт. Сметана 1 ст. л. Крохмаль 1 ст. л. Борошно 1–2 ст. л. Сіль за смаком Мелений чорний перець за смаком Рослинна олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Промийте курячу печінку, обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте кубиками. Крок 2 Перекладіть печінку в миску, додайте яйце, сметану та крохмаль. Ретельно перемішайте масу, посоліть і поперчіть за смаком. Крок 3 Всипайте борошно невеликими порціями та перемішуйте до отримання густої консистенції, схожої на тісто для оладок. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні. Крок 5 Викладайте печінкову масу ложкою, формуючи невеликі котлети. Крок 6 Обсмажуйте котлети з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності. Крок 7 Перекладіть готові котлети на тарілку та за бажанням промокніть надлишок олії паперовим рушником. Крок 8 Подавайте рублені котлети з курячої печінки гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.