Рублені котлети з курячої печінки. Рецепт дня
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Проста та бюджетна страва, яка виходить ніжною всередині та апетитно рум’яною зовні. Завдяки дрібному нарізанню печінка зберігає соковитість і не стає сухою під час смаження. Такі котлети чудово поєднуються з картопляним пюре, кашами чи свіжими овочами. Рецепт від Bazylik.
Інгредієнти
|Куряча печінка
|300 г
|Яйце
|1 шт.
|Сметана
|1 ст. л.
|Крохмаль
|1 ст. л.
|Борошно
|1–2 ст. л.
|Сіль
|за смаком
|Мелений чорний перець
|за смаком
|Рослинна олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі необхідні інгредієнти. Промийте курячу печінку, обсушіть паперовими рушниками та дрібно наріжте кубиками.
Крок 2
Перекладіть печінку в миску, додайте яйце, сметану та крохмаль. Ретельно перемішайте масу, посоліть і поперчіть за смаком.
Крок 3
Всипайте борошно невеликими порціями та перемішуйте до отримання густої консистенції, схожої на тісто для оладок.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розігрійте сковороду з рослинною олією на середньому вогні.
Крок 5
Викладайте печінкову масу ложкою, формуючи невеликі котлети.
Крок 6
Обсмажуйте котлети з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності.
Крок 7
Перекладіть готові котлети на тарілку та за бажанням промокніть надлишок олії паперовим рушником.
Крок 8
Подавайте рублені котлети з курячої печінки гарячими з улюбленим гарніром або овочевим салатом.