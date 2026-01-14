Рецепти
Куряча печінка в цибулевому клярі. Рецепт дня0
Куряча печінка в цибулевому клярі виходить соковитою, м’якою та ароматною. Завдяки кляру вона зберігає свою ніжну текстуру. Страва смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецепт від ТСН.
Інгредієнти
|печінка куряча
|500 г
|цибуля ріпчаста
|2 шт.
|яйце куряче
|1 шт.
|борошно пшеничне
|2 ст. л.
|сметана
|1,5 ст. л.
|гірчиця
|1 ч. л.
|перець чорний мелений
|за смаком
|сіль
|за смаком
|олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте печінку, видаліть жовчні протоки, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть.
Крок 2
Очистьте цибулю та натріть її на дрібну тертку.
Крок 3
Вбийте в миску яйце, додайте сметану, сіль, гірчицю, цибулю та борошно, ретельно перемішайте.
Крок 4
Викладіть печінку в кляр, добре перемішайте та залиште на 10 хвилин.
Крок 5
Розігрійте на пательні олію, викладіть печінку та обсмажте на середньому вогні під кришкою з одного боку.
Крок 6
Переверніть печінку та смажте з іншого боку до золотистої скоринки.
