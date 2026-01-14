Куряча печінка в цибулевому клярі виходить соковитою, м’якою та ароматною. Завдяки кляру вона зберігає свою ніжну текстуру. Страва смакує як у гарячому, так і в холодному вигляді. Рецепт від ТСН.

Інгредієнти печінка куряча 500 г цибуля ріпчаста 2 шт. яйце куряче 1 шт. борошно пшеничне 2 ст. л. сметана 1,5 ст. л. гірчиця 1 ч. л. перець чорний мелений за смаком сіль за смаком олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Промийте печінку, видаліть жовчні протоки, розріжте на дві частини, посоліть і поперчіть. Крок 2 Очистьте цибулю та натріть її на дрібну тертку. Крок 3 Вбийте в миску яйце, додайте сметану, сіль, гірчицю, цибулю та борошно, ретельно перемішайте. Крок 4 Викладіть печінку в кляр, добре перемішайте та залиште на 10 хвилин. Крок 5 Розігрійте на пательні олію, викладіть печінку та обсмажте на середньому вогні під кришкою з одного боку. Крок 6 Переверніть печінку та смажте з іншого боку до золотистої скоринки.