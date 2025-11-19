Ніжний, смачний і корисний печінковий паштет – класична страва, доречна в будь-якій ситуації. Рецепт від «Файних рецептів».

Інгредієнти

Куряча печінка 700 г Цибуля ріпчаста 1 шт Морква 1 шт Олія соняшникова 3 ст. л. Вершкове масло 70 г Вода кип’ячена 70 г Сіль за смаком Перець за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Для паштету печінка підійде заморожена або охолоджена. Заморожену печінку слід заздалегідь розморозити в холодильнику. Потім вирізаємо з неї жовч і жир. Нарізаємо шматочками, перекладаємо в миску та заливаємо холодною водою на 20-30 хвилин.

Крок 2 Очищаємо цибулю та моркву, миємо та подрібнюємо. Цибулину нарізаємо дрібними шматочками, а моркву натираємо на дрібній терці.

Крок 3 Наливаємо у сковороду соняшникову олію. Гарненько розігріваємо, а потім обсмажуємо на ній цибулю та моркву. Овочі мають стати м’якими.

Крок 4 Викладаємо до овочів печінку. Перемішуємо її з овочами та тушкуємо 3 хвилини.

Крок 5 Вливаємо гарячу кип’ячену воду в сковорідку, солимо інгредієнти та тушкуємо ще на маленькому вогні близько десяти хвилин. Намагаємося постійно помішувати печінку в процесі приготування.

Крок 6 Перекладаємо тушковану масу зі сковороди в миску. Охолоджуємо та подрібнюємо за допомогою блендера.

Крок 7 Щоб паштет був потрібної нам структури, додаємо в нього вершкове масло. Його потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб розм’якшилося. Знову перемішуємо паштет виделкою або блендером.