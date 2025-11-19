Паштет з курячої печінки. Рецепт дня0
Ніжний, смачний і корисний печінковий паштет – класична страва, доречна в будь-якій ситуації. Рецепт від «Файних рецептів».
Інгредієнти
|Куряча печінка
|700 г
|Цибуля ріпчаста
|1 шт
|Морква
|1 шт
|Олія соняшникова
|3 ст. л.
|Вершкове масло
|70 г
|Вода кип’ячена
|70 г
|Сіль
|за смаком
|Перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Для паштету печінка підійде заморожена або охолоджена. Заморожену печінку слід заздалегідь розморозити в холодильнику. Потім вирізаємо з неї жовч і жир. Нарізаємо шматочками, перекладаємо в миску та заливаємо холодною водою на 20-30 хвилин.
Крок 2
Очищаємо цибулю та моркву, миємо та подрібнюємо. Цибулину нарізаємо дрібними шматочками, а моркву натираємо на дрібній терці.
Крок 3
Наливаємо у сковороду соняшникову олію. Гарненько розігріваємо, а потім обсмажуємо на ній цибулю та моркву. Овочі мають стати м’якими.
Крок 4
Викладаємо до овочів печінку. Перемішуємо її з овочами та тушкуємо 3 хвилини.
Крок 5
Вливаємо гарячу кип’ячену воду в сковорідку, солимо інгредієнти та тушкуємо ще на маленькому вогні близько десяти хвилин. Намагаємося постійно помішувати печінку в процесі приготування.
Крок 6
Перекладаємо тушковану масу зі сковороди в миску. Охолоджуємо та подрібнюємо за допомогою блендера.
Крок 7
Щоб паштет був потрібної нам структури, додаємо в нього вершкове масло. Його потрібно заздалегідь дістати з холодильника, щоб розм’якшилося. Знову перемішуємо паштет виделкою або блендером.
Крок 8
Перекладаємо паштет з печінки у пластиковий контейнер і ставимо в холодильник. Охолоджуємо кілька годин.