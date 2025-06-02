Ризото з полуницею – літній варіант італійської страви. Для приготування цієї страви слід знати кілька секретів. Для класичного ризото обирайте рис із великим вмістом крохмалю. Це надасть страві неперевершеної кремової структури. Найкращими сортами вважаються арборіо та карнаролі. Промивати рис у жодному разі не треба, бо з нього вийде весь дорогоцінний крохмаль. Готувати ризото слід у сковороді з товстим дном

Інгредієнти:

полуниця – 60 г;

цибуля порей – 30 г;

масло вершкове – 25 г;

пармезан тертий – 5 г;

вино ігристе – 70 мл;

рис арборіо – 70 г;

овочевий бульйон – 150 мл;

сіль за смаком;

перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Розтопіть на сковороді вершкове масло й обсмажте рис разом із дрібно нарізаною цибулею-порей, пише Shuba. Ідеально підсмажений рис має блищати.

Додайте у сковороду шампанське та овочевий бульйон (робіть це невеликими порціями кілька разів).

Почистіть полуницю, розімніть і додайте до рису. Перемішайте. Посоліть і поперчіть.

Коли консистенція рису максимально стане схожа на кремову, востаннє додайте бульйон і шампанське.

Перемішайте, зніміть з вогню та додайте трохи вершкового масла і тертий пармезан. Перемішайте. Потім викладіть на тарілку, прикрасьте полуницею. Страва готова.