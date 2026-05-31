Завдяки поєднанню меду, гірчиці та вершкового масла м’ясо набуває насиченого солодко-пряного смаку й залишається соковитим усередині. Під час запікання соус карамелізується, утворюючи рум’яну глазур на поверхні курки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Масло вершкове 80 г Курячі стегенця 1 кг Гірчиця 6 ст. л. Мед 3 ст. л. Сіль 1 ч. л. Часник 2 зубчики Чебрець 2 гілочки

Спосіб приготування:

Крок 1 Покладіть вершкове масло та мед у невелику каструлю. Прогрійте на слабкому вогні до повного розтоплення масла.

Крок 2 Зніміть каструлю з вогню. Додайте гірчицю та сіль, ретельно перемішайте до однорідності.

Крок 3 Промийте курячі стегенця та добре обсушіть паперовими рушниками. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Подрібніть часник ножем або натріть на дрібній тертці. Обірвіть листочки чебрецю та дрібно наріжте їх за потреби.

Крок 5 Натріть курячі стегенця підготовленим соусом з усіх боків. Додайте часник і чебрець.

Крок 6 Залиште м’ясо маринуватися на 30 хвилин за кімнатної температури або поставте в холодильник на 1–2 години.

Крок 7 Розігрійте духовку до 200°С.