Курячі стегенця з маслом і гірчицею. Рецепт дня
Завдяки поєднанню меду, гірчиці та вершкового масла м’ясо набуває насиченого солодко-пряного смаку й залишається соковитим усередині. Під час запікання соус карамелізується, утворюючи рум’яну глазур на поверхні курки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Масло вершкове
|80 г
|Курячі стегенця
|1 кг
|Гірчиця
|6 ст. л.
|Мед
|3 ст. л.
|Сіль
|1 ч. л.
|Часник
|2 зубчики
|Чебрець
|2 гілочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Покладіть вершкове масло та мед у невелику каструлю. Прогрійте на слабкому вогні до повного розтоплення масла.
Крок 2
Зніміть каструлю з вогню. Додайте гірчицю та сіль, ретельно перемішайте до однорідності.
Крок 3
Промийте курячі стегенця та добре обсушіть паперовими рушниками.
Крок 4
Подрібніть часник ножем або натріть на дрібній тертці. Обірвіть листочки чебрецю та дрібно наріжте їх за потреби.
Крок 5
Натріть курячі стегенця підготовленим соусом з усіх боків. Додайте часник і чебрець.
Крок 6
Залиште м’ясо маринуватися на 30 хвилин за кімнатної температури або поставте в холодильник на 1–2 години.
Крок 7
Розігрійте духовку до 200°С.
Крок 8
Викладіть стегенця у форму для запікання або на деко. Накрийте фольгою.
Крок 9
Запікайте 20–25 хвилин.
Крок 10
Зніміть фольгу та продовжуйте запікати ще 20–25 хвилин до золотистої скоринки.
Крок 11
Поливайте м’ясо соком і соусом із форми кожні 10 хвилин, щоб воно залишалося соковитим.
Крок 12
Дістаньте готові стегенця з духовки та залиште на 5 хвилин відпочити.