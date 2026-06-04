Зливати бульйон уперше прийнято, щоб позбутися шкідливих домішок з м’яса

Під час варіння м’яса багато хто автоматично зливає перший бульйон, вважаючи це обов’язковим правилом. Однак кулінари зазначають, що однозначної відповіді тут немає. УНІАН розповідає, коли потрібно зливати перший бульйон під час варіння м’яса.

Для чого потрібно зливати перший бульйон?

Зливати бульйон уперше прийнято, щоб позбутися шкідливих домішок з м’яса. Багато кулінарів вважають, що перша рідина вбере в себе всі шкідливі речовини. Противники ж цього способу заперечують, що під час запікання або смаження ми їмо м’ясо відразу, тому так можна робити та під час варіння. До того ж разом із бульйоном ми позбавляємося корисних вітамінів та мінералів.

Іноді також наводять ще один аргумент щодо того, чи потрібно зливати перший бульйон з курки – після цього суп стане менш жирним і більш прозорим. Однак більшість любить саме наваристість та насичений смак, тому кожен сам тут вирішує, що саме обрати.

Також зливання першого бульйон зручне тим, що не потрібно збирати піну. Але з іншого боку, приготування двох бульйонів все ж таки збільшує час приготування страви.

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Якщо ви не плануєте виливати перший навар, спробуйте промити м’ясо і замочити у воді на кілька годин. Таким чином з продукту вимиється більша частина шкідливих речовин. Потім під час варіння знімайте піну шумівкою, щоб бульйон був прозорим.

Загалом, якщо ви хочете використовувати перший бульйон, то нічого страшного не станеться, особливо якщо ви впевнені в якості м’яса.