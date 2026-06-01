На перший погляд, це здається дивним, однак такий спосіб давно використовують у домашній кулінарії

Під час варіння м’яса деякі кулінари кладуть у каструлю звичайну склянку. На перший погляд, це здається дивним, однак такий спосіб давно використовують у домашній кулінарії. ТСН розповідає, навіщо це робити та як це працює.

Для чого у каструлю кладуть склянку?

Завдяки склянці ви можете запобігти сильному кипінню та створити рівномірний розподіл тепла всередині каструлі. Коли вода нагрівається, склянка починатиме злегка вібрувати, тим самим пом’якшуючи процес утворення великих бульбашок. Завдяки цьому бульйон кипить спокійніше, а м’ясо вариться більш рівномірно.

Кулінари зазначають, що такий спосіб допомагає отримати прозоріший бульйон. Крім того, м’ясо залишається соковитішим і ніжнішим, оскільки не піддається надто інтенсивному кипінню.

Часто цей метод використовують під час варіння яловичини, свинини на холодець або домашнього бульйону.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Як зробити це правильно?

Склянку ставлять на дно каструлі ще до того, як наливається вода та кладеться м’ясо. Важливо використовувати міцний гранований або термостійкий скляний посуд без тріщин і пошкоджень.