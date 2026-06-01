Навіть класичний шоколадний брауні можна зробити більш насиченим та глибоким на смак за допомогою одного несподіваного інгредієнта. Express розповідає, що можна додати у тісто, щоб підкреслити смак десерту.

За словами кулінарів, у тісто слід додавати соєвий соус. Хоча він зазвичай асоціюється зі стравами, приготованими у вок, та маринадами, соєвий соус здатен підсилювати шоколадний смак, не надаючи десертам солоного присмаку.

Завдяки природному високому вмісту смаку умамі цей інгредієнт може додати страві багатогранності та насиченості, чого важко досягти лише за допомогою традиційних спецій.

Експерти з харчування стверджують, що умамі підсилює наявні смаки, а не маскує їх. У десертах на основі шоколаду це означає глибші нотки какао, більш збалансований смаковий профіль та ледь відчутну пікантну нотку, яка врівноважує солодкість.

Ця техніка особливо добре працює у брауні, шоколадних тортах, печиві та трюфелях, де шоколад є панівним смаком. Використаний у невеликих кількостях, соєвий соус ідеально поєднується з тістом, не залишаючи жодних помітних слідів.

Якщо ви хочете самостійно випробувати цей спосіб, експерти радять замінити частину солі в рецепті соєвим соусом, а не додавати його як додатковий інгредієнт.