У свіжій полуниці інколи можуть траплятися дрібні личинки комах, які ховаються всередині ягід. Щоб уникнути неприємного сюрпризу, кулінари радять простий домашній метод очищення. Onet розповідає, як швидко «вивести» небажаних мешканців.

Як швидко позбутися черв’яків?

Для цього способу вам потрібно використати звичайну сіль. Просто наповніть миску або каструлю водою та додайте кілька столових ложок солі. Потім занурте полуницю у воду. Через деякий час черв’яки, які могли ховатися серед полуниці, повинні з’явитися на поверхні.

Окрім цього сольовий розчин також видаляє пестициди та інші забруднювачі, які не може видалити вода сама по собі.