Цей багатошаровий салат поєднує ніжну картоплю, хрустку редиску та ситні яйця. Він виходить свіжим, поживним і яскравим на вигляд. Рецепт від Shuba. Інгредієнти салат айсберг 100 г картопля 2 шт. яйця курячі 2 шт. редиска 5 шт. томати чері 10 шт. сир адигейський 100 г оливкова олія 2,5 ст. л. сіль за смаком перець чорний мелений за смаком цибуля шніт 20 г гірчиця медова 1 ч. л. Спосіб приготування: Крок 1 Зваріть картоплю в шкірці до готовності, остудіть і очистіть. Крок 2 Зваріть яйця круто, остудіть і почистьте. Крок 3 Наріжте картоплю півкільцями, а яйця часточками. Крок 4 Розріжте томати навпіл, наріжте редиску тонкими кільцями. Крок 5 Змішайте оливкову олію, медову гірчицю, сіль і перець. Крок 6 Порвіть листя салату та викладіть на тарілку. Крок 7 Викладіть редиску, посипте натертим сиром і полийте частиною заправки. Крок 8 Додайте картоплю і томати, полийте рештою заправки та посипте нарізаною цибулею.

