Рецепти
Салат з яйцями, редискою і картоплею. Рецепт дня
Цей багатошаровий салат поєднує ніжну картоплю, хрустку редиску та ситні яйця. Він виходить свіжим, поживним і яскравим на вигляд. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|салат айсберг
|100 г
|картопля
|2 шт.
|яйця курячі
|2 шт.
|редиска
|5 шт.
|томати чері
|10 шт.
|сир адигейський
|100 г
|оливкова олія
|2,5 ст. л.
|сіль
|за смаком
|перець чорний мелений
|за смаком
|цибуля шніт
|20 г
|гірчиця медова
|1 ч. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Зваріть картоплю в шкірці до готовності, остудіть і очистіть.
Крок 2
Зваріть яйця круто, остудіть і почистьте.
Крок 3
Наріжте картоплю півкільцями, а яйця часточками.
Крок 4
Розріжте томати навпіл, наріжте редиску тонкими кільцями.
Крок 5
Змішайте оливкову олію, медову гірчицю, сіль і перець.
Крок 6
Порвіть листя салату та викладіть на тарілку.
Крок 7
Викладіть редиску, посипте натертим сиром і полийте частиною заправки.
Крок 8
Додайте картоплю і томати, полийте рештою заправки та посипте нарізаною цибулею.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter