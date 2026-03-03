Поєднання ніжної кіноа, хрусткої редиски та соковитої броколі створює гармонійний баланс смаків і текстур. Заправка з лимонного соку, діжонської гірчиці та меду додає приємної пікантності й легкої солодкості. Такий салат смакує як самостійна страва або як корисний гарнір. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Кіноа 80 г Броколі 200 г Редиска 5 шт. Консервована кукурудза 80 г Лимонний сік 3 ст. л. Діжонська гірчиця 2 ст. л. Мед 2 ст. л. Часник 1 зубчик Сіль за смаком Чорний перець за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Промийте кіноа під проточною водою. Залийте 100 мл води, доведіть до кипіння, всипте кіноа, накрийте кришкою та варіть 15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште під кришкою ще на 5–10 хвилин. Крок 2 Розділіть броколі на суцвіття та відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин. Крок 3 Промийте редиску, обріжте хвостики та наріжте тонкими кружечками. Крок 4 Змішайте в великій мисці кіноа, броколі, редиску та консервовану кукурудзу. Крок 5 З’єднайте лимонний сік, діжонську гірчицю, мед і подрібнений часник. Перемішайте до однорідності. Крок 6 Заправте салат соусом, посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте одразу або дайте настоятися 10–15 хвилин для більш насиченого смаку.

