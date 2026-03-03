Поживний салат із кіноа, редиски та броколі. Рецепт дня0
Поєднання ніжної кіноа, хрусткої редиски та соковитої броколі створює гармонійний баланс смаків і текстур. Заправка з лимонного соку, діжонської гірчиці та меду додає приємної пікантності й легкої солодкості. Такий салат смакує як самостійна страва або як корисний гарнір. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кіноа
|80 г
|Броколі
|200 г
|Редиска
|5 шт.
|Консервована кукурудза
|80 г
|Лимонний сік
|3 ст. л.
|Діжонська гірчиця
|2 ст. л.
|Мед
|2 ст. л.
|Часник
|1 зубчик
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте кіноа під проточною водою. Залийте 100 мл води, доведіть до кипіння, всипте кіноа, накрийте кришкою та варіть 15 хвилин. Зніміть з вогню та залиште під кришкою ще на 5–10 хвилин.
Крок 2
Розділіть броколі на суцвіття та відваріть у підсоленій воді протягом 5 хвилин.
Крок 3
Промийте редиску, обріжте хвостики та наріжте тонкими кружечками.
Крок 4
Змішайте в великій мисці кіноа, броколі, редиску та консервовану кукурудзу.
Крок 5
З’єднайте лимонний сік, діжонську гірчицю, мед і подрібнений часник. Перемішайте до однорідності.
Крок 6
Заправте салат соусом, посоліть, поперчіть і перемішайте. Подавайте одразу або дайте настоятися 10–15 хвилин для більш насиченого смаку.