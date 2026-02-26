Картопляний салат з грибами. Рецепт дня0
Картопля завжди займала почесне місце в меню багатьох культур завдяки своїй універсальності, простоті приготування та поживності. Її можна смажити, варити, запікати, тушкувати, перетворювати на пюре або додавати до супів. Проте ще один чудовий спосіб урізноманітнити меню – приготувати картопляний салат із грибами. Рецепт від «Торчин».
Інгредієнти
|картопля
|4 середні шт. (приблизно 700–800 г)
|гриби
|300 г
|маленька фіолетова цибуля
|1 шт.
|солоні огірки
|80 г
|зелений горошок
|100 г
|свіжий кріп
|за смаком
|оливкова олія
|для смаження
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|майонез
|4 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Відваріть картоплю у підсоленій воді в мундирі до готовності протягом 20–25 хвилин. Злийте воду, охолодіть бульби та зніміть шкірку. Наріжте картоплю рівними кубиками або шматочками.
Крок 2
Розігрійте сковорідку, додайте оливкову олію та викладіть гриби. Смажте їх на середньому вогні до випаровування рідини та золотистого кольору. Приправте сіллю та перцем, охолодіть.
Крок 3
Наріжте фіолетову цибулю тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Наріжте солоні огірки кубиками або соломкою. Злийте рідину з консервованого горошку або відваріть свіжий у підсоленій воді кілька хвилин.
Крок 4
Викладіть у велику миску картоплю, додайте гриби, цибулю, огірки та горошок. Перемішайте інгредієнти обережно, щоб шматочки картоплі зберегли форму.
Крок 5
Додайте майонез, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте до однорідності. Додайте подрібнений свіжий кріп і ще раз обережно перемішайте.
Крок 6
Поставте салат у холодильник на 15–20 хвилин для настоювання. Подавайте охолодженим, за бажанням прикрасивши зеленню.