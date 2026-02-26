Картопля завжди займала почесне місце в меню багатьох культур завдяки своїй універсальності, простоті приготування та поживності. Її можна смажити, варити, запікати, тушкувати, перетворювати на пюре або додавати до супів. Проте ще один чудовий спосіб урізноманітнити меню – приготувати картопляний салат із грибами. Рецепт від «Торчин».

Інгредієнти

картопля 4 середні шт. (приблизно 700–800 г) гриби 300 г маленька фіолетова цибуля 1 шт. солоні огірки 80 г зелений горошок 100 г свіжий кріп за смаком оливкова олія для смаження сіль за смаком перець за смаком майонез 4 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Відваріть картоплю у підсоленій воді в мундирі до готовності протягом 20–25 хвилин. Злийте воду, охолодіть бульби та зніміть шкірку. Наріжте картоплю рівними кубиками або шматочками.

Крок 2 Розігрійте сковорідку, додайте оливкову олію та викладіть гриби. Смажте їх на середньому вогні до випаровування рідини та золотистого кольору. Приправте сіллю та перцем, охолодіть.

Крок 3 Наріжте фіолетову цибулю тонкими півкільцями або дрібними кубиками. Наріжте солоні огірки кубиками або соломкою. Злийте рідину з консервованого горошку або відваріть свіжий у підсоленій воді кілька хвилин.

Крок 4 Викладіть у велику миску картоплю, додайте гриби, цибулю, огірки та горошок. Перемішайте інгредієнти обережно, щоб шматочки картоплі зберегли форму.

Крок 5 Додайте майонез, посоліть і поперчіть за смаком. Перемішайте до однорідності. Додайте подрібнений свіжий кріп і ще раз обережно перемішайте.