Рецепти
Ситний салат з квасолею та грінками. Рецепт дня0
Поєднання хрустких грінок, ніжного м’яса, сиру та овочів створює гармонійний і насичений смак. Готується салат просто та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від «Мандаринки».
Інгредієнти
|хліб
|3 скибочки
|часник
|2 зубчики
|м’ясо
|300 г
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|сир
|150 г
|кукурудза консервована
|150 г
|квасоля консервована
|150 г
|мариновані огірки
|4 шт.
|майонез
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Натріть часник на дрібній тертці.
Крок 2
Змастіть скибочки хліба часником та наріжте кубиками.
Крок 3
Наріжте м’ясо кубиками та викладіть у салатник.
Крок 4
Наріжте сир кубиками та додайте до м’яса.
Крок 5
Наріжте огірки кубиками та додайте до салатника.
Крок 6
Додайте кукурудзу та квасолю. Посоліть і поперчіть за смаком. Заправте майонезом та добре перемішайте.
Крок 7
Обсмажте хліб на сухій сковороді до рум’яності.
Крок 8
Додайте сухарики до салату, перемішайте та подавайте до столу.
