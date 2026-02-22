Поєднання хрустких грінок, ніжного м’яса, сиру та овочів створює гармонійний і насичений смак. Готується салат просто та не потребує складних інгредієнтів. Рецепт від «Мандаринки». Інгредієнти хліб 3 скибочки часник 2 зубчики м’ясо 300 г сіль за смаком перець за смаком сир 150 г кукурудза консервована 150 г квасоля консервована 150 г мариновані огірки 4 шт. майонез за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Натріть часник на дрібній тертці. Крок 2 Змастіть скибочки хліба часником та наріжте кубиками. Крок 3 Наріжте м’ясо кубиками та викладіть у салатник. Крок 4 Наріжте сир кубиками та додайте до м’яса. Крок 5 Наріжте огірки кубиками та додайте до салатника. Крок 6 Додайте кукурудзу та квасолю. Посоліть і поперчіть за смаком. Заправте майонезом та добре перемішайте. Крок 7 Обсмажте хліб на сухій сковороді до рум’яності. Крок 8 Додайте сухарики до салату, перемішайте та подавайте до столу.

