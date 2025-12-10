Рецепти
Швидкий салат з крабовими паличками та морквою по-корейськи. Рецепт дня0
До теми
- Класичний салат вінегрет. Рецепт дня ZAXID.NET
- Морква по-корейськи. Рецепт дня ZAXID.NET
- Поживний салат з креветками. Рецепт дня ZAXID.NET
На відміну від класичної версії з кукурудзою, він має виразніший аромат і більш насичений характер. Ніжні крабові палички, вершковий сир, варені яйця та м’який майонез створюють делікатну основу, а гостра морква додає контрасту й робить салат особливо апетитним. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Морква по-корейськи
|200 г
|Крабові палички
|200 г
|Яйця курячі
|4 шт.
|Вершковий сир
|140 г
|Майонез
|100 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Яйця зваріть круто, проваривши їх 10 хвилин. Потім остудіть, почистьте і наріжте смужками.
Крок 2
Крабові палички наріжте соломкою або подрібніть виделкою. Вершковий сир натріть на середню терку.
Крок 3
У салатнику змішайте подрібнені крабові палички, яйця, вершковий сир і корейську моркву. Додайте майонез, добре перемішайте.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
Класичний салат вінегрет. Рецепт дня ZAXID.NET
Морква по-корейськи. Рецепт дня ZAXID.NET
Поживний салат з креветками. Рецепт дня ZAXID.NET