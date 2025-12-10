На відміну від класичної версії з кукурудзою, він має виразніший аромат і більш насичений характер. Ніжні крабові палички, вершковий сир, варені яйця та м’який майонез створюють делікатну основу, а гостра морква додає контрасту й робить салат особливо апетитним. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Морква по-корейськи 200 г Крабові палички 200 г Яйця курячі 4 шт. Вершковий сир 140 г Майонез 100 г Спосіб приготування: Крок 1 Яйця зваріть круто, проваривши їх 10 хвилин. Потім остудіть, почистьте і наріжте смужками. Крок 2 Крабові палички наріжте соломкою або подрібніть виделкою. Вершковий сир натріть на середню терку. Крок 3 У салатнику змішайте подрібнені крабові палички, яйця, вершковий сир і корейську моркву. Додайте майонез, добре перемішайте.

