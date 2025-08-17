Морква по-корейськи – не традиційна азійська страва, а кулінарний експеримент корейців-емігрантів, які прагнули відтворити знайомі смаки на чужині. Завдяки поєднанню прянощів, часнику та ароматної олії ця закуска стала популярною далеко за межами свого «небатьківщинного» походження. Вона не лише пікантна й ароматна, а ще й довго зберігається, тож її зручно готувати про запас. Рецепт від «Файні рецепти».

Інгредієнти:

морква – 1 кг;

рослинна олія – 120 мл (приблизно ½ склянки);

часник – 1 головка;

сіль – 1 ст. л.;

цукор – 2 ст. л.;

оцет (9%) – 2 ст. л.;

перець червоний мелений – 1 ч. л.;

перець чорний мелений – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Помийте та почистіть моркву. Натріть її соломкою, як тонку локшину, на спеціальній тертці для корейської моркви. Додайте до моркви сіль, цукор, червоний і чорний мелений перець, влийте оцет, ретельно перемішайте руками й залиште на 10-15 хвилин, щоб овоч пустив сік.

Тим часом почистіть часник і пропустіть його через прес. Посипте ним моркву, але поки не перемішуйте. Розігрійте на сковорідці рослинну олію до гарячого стану (не доводьте до кипіння!) і обережно вилийте її на часник. Тепер усе перемішайте дерев’яною або силіконовою лопаткою.

Готову моркву перекладіть у герметичні пластикові контейнери та поставте в холодильник на 5-6 годин або на ніч для настоювання.