Морква по-корейськи. Рецепт дня
Морква по-корейськи – не традиційна азійська страва, а кулінарний експеримент корейців-емігрантів, які прагнули відтворити знайомі смаки на чужині. Завдяки поєднанню прянощів, часнику та ароматної олії ця закуска стала популярною далеко за межами свого «небатьківщинного» походження. Вона не лише пікантна й ароматна, а ще й довго зберігається, тож її зручно готувати про запас. Рецепт від «Файні рецепти».
Інгредієнти:
- морква – 1 кг;
- рослинна олія – 120 мл (приблизно ½ склянки);
- часник – 1 головка;
- сіль – 1 ст. л.;
- цукор – 2 ст. л.;
- оцет (9%) – 2 ст. л.;
- перець червоний мелений – 1 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Помийте та почистіть моркву. Натріть її соломкою, як тонку локшину, на спеціальній тертці для корейської моркви. Додайте до моркви сіль, цукор, червоний і чорний мелений перець, влийте оцет, ретельно перемішайте руками й залиште на 10-15 хвилин, щоб овоч пустив сік.
Тим часом почистіть часник і пропустіть його через прес. Посипте ним моркву, але поки не перемішуйте. Розігрійте на сковорідці рослинну олію до гарячого стану (не доводьте до кипіння!) і обережно вилийте її на часник. Тепер усе перемішайте дерев’яною або силіконовою лопаткою.
Готову моркву перекладіть у герметичні пластикові контейнери та поставте в холодильник на 5-6 годин або на ніч для настоювання.