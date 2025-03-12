Рецепти
Салат із сирого буряка. Рецепт дня0
Буряк – це не лише смачний, а й дуже корисний продукт. Він містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що сприяють покращенню здоров’я. Легкість приготування цього салату та його яскравий смак роблять його ідеальним варіантом для будь-якої пори року.
Інгредієнти:
- 500 г;
- 20 мл;
- 10 г;
- 40 мл;
- 3 г;
- 2 шт.;
- за смаком;
- за смаком.
Спосіб приготування:
Промитий і почищений буряк натріть на крупній тертці. Промиту й обсушену кінзу дрібно наріжте, пише Shuba.
Часник (1-2 зуб.) натріть на дрібній тертці або видавіть через прес.
Змішайте сіль, перець, гірчицю (2 ч. л.), часник і кінзу. Додайте оцет (1 ст. л.) й олію (2 ст. л.), перемішайте.
Викладіть заправку на буряк і перемішайте. Салат можна подавати відразу, але краще витримати його 2-3 години.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter