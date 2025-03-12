Буряк – це не лише смачний, а й дуже корисний продукт. Він містить велику кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів, що сприяють покращенню здоров’я. Легкість приготування цього салату та його яскравий смак роблять його ідеальним варіантом для будь-якої пори року.

Інгредієнти:

буряк – 500 г;

500 г; оцет яблучний – 20 мл;

20 мл; діжонська гірчиця – 10 г;

10 г; олія – 40 мл;

40 мл; зубки часнику – 3 г;

3 г; кінза, гілочки – 2 шт.;

2 шт.; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Промитий і почищений буряк натріть на крупній тертці. Промиту й обсушену кінзу дрібно наріжте, пише Shuba.

Часник (1-2 зуб.) натріть на дрібній тертці або видавіть через прес.

Змішайте сіль, перець, гірчицю (2 ч. л.), часник і кінзу. Додайте оцет (1 ст. л.) й олію (2 ст. л.), перемішайте.

Викладіть заправку на буряк і перемішайте. Салат можна подавати відразу, але краще витримати його 2-3 години.