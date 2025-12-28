Запечені рибні рулети зі спеціями. Рецепт дня0
Швидка та проста у приготуванні рибна страва, яка однаково добре підходить як для святкового столу, так і для щоденного меню. Завдяки маринуванню в соєвому соусі зі спеціями та лимонним соком, риба виходить соковитою, ароматною та з апетитною рум’яною скоринкою. Рецепт від «Я б поїла».
Інгредієнти
|скумбрія
|3 шт.
|соєвий соус
|3–4 ст. л.
|оливкова олія
|40 мл
|лимон
|1/2 шт.
|паприка солодка
|1/2 ст. л.
|паприка копчена
|1/2 ст. л.
|імбир мелений
|1/2 ч. л.
|чорний мелений перець
|за смаком
|сіль
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Влийте у глибоку миску соєвий соус та оливкову олію. Додайте солодку і копчену паприку, мелений імбир, сіль та чорний перець.
Крок 2
Зніміть цедру з половини лимона, видавіть сік і додайте до маринаду. Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідності.
Крок 3
Розберіть скумбрію на філе, видаліть кістки та шкіру за потреби.
Крок 4
Полийте філе приготованим маринадом і акуратно перемішайте, щоб риба рівномірно вкрилася сумішшю.
Крок 5
Накрийте миску та залиште філе маринуватися при кімнатній температурі на 30 хвилин.
Крок 6
Згорніть кожне філе у щільний рулет. Нанизуйте рулетики на дерев’яні шпажки, попередньо замочені у воді 20–30 хвилин.
Крок 7
Викладіть рулетики у форму для запікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте рулетики 30–40 хвилин.
Крок 8
Дістаньте готову страву з духовки та подавайте гарячою.