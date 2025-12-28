Швидка та проста у приготуванні рибна страва, яка однаково добре підходить як для святкового столу, так і для щоденного меню. Завдяки маринуванню в соєвому соусі зі спеціями та лимонним соком, риба виходить соковитою, ароматною та з апетитною рум’яною скоринкою. Рецепт від «Я б поїла».

Інгредієнти скумбрія 3 шт. соєвий соус 3–4 ст. л. оливкова олія 40 мл лимон 1/2 шт. паприка солодка 1/2 ст. л. паприка копчена 1/2 ст. л. імбир мелений 1/2 ч. л. чорний мелений перець за смаком сіль за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Влийте у глибоку миску соєвий соус та оливкову олію. Додайте солодку і копчену паприку, мелений імбир, сіль та чорний перець. Крок 2 Зніміть цедру з половини лимона, видавіть сік і додайте до маринаду. Добре перемішайте всі інгредієнти до однорідності. Крок 3 Розберіть скумбрію на філе, видаліть кістки та шкіру за потреби. Крок 4 Полийте філе приготованим маринадом і акуратно перемішайте, щоб риба рівномірно вкрилася сумішшю. Крок 5 Накрийте миску та залиште філе маринуватися при кімнатній температурі на 30 хвилин. Крок 6 Згорніть кожне філе у щільний рулет. Нанизуйте рулетики на дерев’яні шпажки, попередньо замочені у воді 20–30 хвилин. Крок 7 Викладіть рулетики у форму для запікання. Розігрійте духовку до 180 градусів і запікайте рулетики 30–40 хвилин. Крок 8 Дістаньте готову страву з духовки та подавайте гарячою.