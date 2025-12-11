Для приготування по-справжньому смачної скумбрії не потрібно багато часу чи складних інгредієнтів, лише кілька простих продуктів і трішки терпіння. Домашня солона риба завжди виходить ароматною, ніжною та значно кращою за магазинну. Як легко приготувати апетитну скумбрію, що стане вдалою окрасою будь-якого столу, пише «Одна хвилина».

Інгредієнти Оселедець 1-2 шт. Сіль 1 ст. л. Цукор 1 ч. л. Лавровий лист і чорний перець горошком за смаком Спосіб приготування: Крок 1 Спершу ретельно промийте свіжу рибу, відріжте голову та приберіть плавники й хвіст. У поліетиленовий пакет насипте цукор і сіль, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист, саме вони подарують рибі ніжний і витончений аромат. Крок 2 Далі покладіть скумбрію в пакет і рівномірно натріть її цією ароматною сумішшю з усіх боків. Зав’яжіть пакет і залиште в холодильнику на 24 години. Наступного дня риба готова: наріжте її порційними шматочками та подавайте до столу.