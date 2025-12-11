Засолена у пакеті скумбрія. Рецепт дня0
Для приготування по-справжньому смачної скумбрії не потрібно багато часу чи складних інгредієнтів, лише кілька простих продуктів і трішки терпіння. Домашня солона риба завжди виходить ароматною, ніжною та значно кращою за магазинну. Як легко приготувати апетитну скумбрію, що стане вдалою окрасою будь-якого столу, пише «Одна хвилина».
Інгредієнти
|Оселедець
|1-2 шт.
|Сіль
|1 ст. л.
|Цукор
|1 ч. л.
|Лавровий лист і чорний перець горошком
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Спершу ретельно промийте свіжу рибу, відріжте голову та приберіть плавники й хвіст. У поліетиленовий пакет насипте цукор і сіль, додайте кілька горошин чорного перцю та лавровий лист, саме вони подарують рибі ніжний і витончений аромат.
Крок 2
Далі покладіть скумбрію в пакет і рівномірно натріть її цією ароматною сумішшю з усіх боків. Зав’яжіть пакет і залиште в холодильнику на 24 години. Наступного дня риба готова: наріжте її порційними шматочками та подавайте до столу.