Правильне розведення желатину – це ключ до успіху в багатьох стравах, в яких ви хочете отримати красиву, щільну та однорідну текстуру. Але якщо не дотримуватися технології приготування – страва може не застигнути або вийти з грудочками. «Львівські дріжджі» розповідають, як правильно розвести желатин.

Як підготувати желатин?

Перший та найважливіший крок – це замочування желатину. Якщо ви використовуєте порошковий желатин, цей процес називають «фазою цвітіння», бо після додавання рідини гранули збільшуються в розмірах та нагадують квітучу рослину.

Кількість желатину підбирайте відповідно до обраного вами рецепту, а об’єм води, соку чи молока визначайте за інструкцією виробника, яка надрукована на упаковці.

Важливо чітко дотримуватися пропорцій, щоб не зіпсувати результат. Для сипучого желатину, зазвичай, використовується співвідношення 1:5, тобто на одну частину порошку потрібно п’ять частин рідини – води, соку чи молока. Щоб суха маса ввібрала рідину, її потрібно залишити на 5-10 хвилин.

Якщо ви використовуватимете пластинки желатину, їх потрібно покласти в холодну воду, так що вони вільно плавали. Через 5-7 хвилин вони стануть товстішими, м’якшими та гнучкішими. Це і є ознака готовності до подальшого приготування. Після цього потрібно нагріти листковий желатин. Поставте тарілку на водяну баню та слідкуйте за желатином, щоб він розм’як, а потім додавайте в страву.