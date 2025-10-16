Деякі тропічні фрукти містять фермент, який активно руйнує білкові зв’язки в желатині

Фруктове желе – легкий, освіжаючий десерт, який часто готують із натуральними ягодами чи шматочками фруктів. Але іноді трапляється так, що суміш довго стоїть у холодильнику, а повноцінного застигання не відбувається. Причиною може бути зовсім не желатин, а неправильні інгредієнти. Які фрукти не дають желе застигнути, пише UAportal.

Фрукти, які не підійдуть для желе

Деякі тропічні фрукти містять фермент, який активно руйнує білкові зв’язки в желатині. Йдеться про ківі, ананас та папаю. Ці плоди містять папаїн – природний фермент, що розщеплює білки. Саме через нього желе не густіє навіть після тривалої холодної витримки.

Особливість папаїну в тому, що він активний у будь-якому середовищі: кислому, нейтральному або лужному. До того ж він зберігає активність навіть при температурах до 50-60°C, тому звичайне охолодження не допоможе.

Як нейтралізувати дію папаїну

Щоб усе ж додати ківі чи ананас до желе, потрібно термічно обробити фрукти. Є два варіанти:

Обдати окропом на кілька секунд. Бланшувати – коротко проварити або пропарити фруктові шматочки.

Після цього папаїн руйнується, і желатин може безперешкодно застигнути.

Що ще заважає желе застигнути

Крім деяких фруктів, на процес застигання впливають і інші речовини:

сіль змінює хімічну структуру желатину;

вино, особливо кисле або ігристе, порушує гелеву стабільність.

Інгредієнти, які «дружать» з желе

А ось продукти, які допоможуть зробити десерт смачним і стабільним: