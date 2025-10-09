фото Unsplash

Це швидкий та простий спосіб надати десерту завершений вигляд та привабливий блиск

Шоколадна глазур – це швидкий та простий спосіб надати десерту завершений вигляд та привабливий блиск. «Вікна» розповідають про те, як правильно приготувати шоколадну глазур з какао. Що знадобиться: Цукор – ½ склянки. Какао – 3 столові ложки. Молоко – 3 столові ложки. Масло – 30 грамів. Як приготувати: Важливо вибрати тару, в якій готуватимете глазур. Це може бути маленька каструля або сотейник. Змішайте в сотейнику цукор, какао та молоко. Варіть до моменту поки не з’являться перші бульбашки. Щойно бульбашки з’явилися, можна вимикати плиту. А коли суміш трохи охолоне, додайте масло. Аби глазур вийшла ніжнішою її можна збити міксером.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter