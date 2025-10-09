Ідеальний десерт: як приготувати шоколадну глазур з какао
Це швидкий та простий спосіб надати десерту завершений вигляд та привабливий блиск
Шоколадна глазур – це швидкий та простий спосіб надати десерту завершений вигляд та привабливий блиск. «Вікна» розповідають про те, як правильно приготувати шоколадну глазур з какао.
Що знадобиться:
- Цукор – ½ склянки.
- Какао – 3 столові ложки.
- Молоко – 3 столові ложки.
- Масло – 30 грамів.
Як приготувати:
- Важливо вибрати тару, в якій готуватимете глазур. Це може бути маленька каструля або сотейник.
- Змішайте в сотейнику цукор, какао та молоко.
- Варіть до моменту поки не з’являться перші бульбашки.
- Щойно бульбашки з’явилися, можна вимикати плиту. А коли суміш трохи охолоне, додайте масло.
- Аби глазур вийшла ніжнішою її можна збити міксером.
