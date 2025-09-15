Багато хто несвідомо робить помилки, через які солодощі втрачають вигляд та смакові якості

Щоб шоколад зберігав свій насичений смак та приносив лише задоволення, важливо подбати про правильні умови його зберігання. Багато хто несвідомо робить помилки, через які солодощі втрачають вигляд та смакові якості. Ukr.Media розповідає, як правильно зберігати шоколад.

Яких умови боїться шоколад?

Сонячні промені. Від тепла шоколад плавиться, деформується та набуває неприємного гіркого смаку. Висока температура. Зберігати шоколад потрібно за температури +17-+20°C при вологості повітря, що не перевищує 70%. При температурному режимі вище +21°C масло-какао, яке входить до складу шоколаду, починає плавитися. А коли температура знижується, жир кристалізується, у результаті чого на поверхні продукту утворюється білуватий наліт. Волога та повітря. Шоколад не любить вплив вологи та повітря. Ці фактори викликають окиснення какао-олії, що стає причиною появи у шоколаду гіркого присмаку.

Як правильно зберігати шоколад?

Зберігайте шоколад там, де немає різких перепадів температур, особливо у холодильнику чи морозилці. Адже чим більша кількість та амплітуда таких температурних змін, тим більша ймовірність появи на шоколаді білуватого нальоту. Такий шоколад цілком можна їсти, він не принесе шкоди здоров’ю, але його смак може не принести справжньої насолоди.

Також важливо подбати про герметичність упаковки, адже шоколад здатний вбирати різні запахи. Відкритий шоколад важливо загорнути у фольгу, яка захистить продукт від впливу негативних чинників. Не можна розташовувати шоколад поряд з продуктами, що різко пахнуть.