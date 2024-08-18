Останнім часом «дубайський» шоколад став дуже популярним і приготувати його самостійно вийде дешевше, аніж купляти.

Інгредієнти:

фісташкова паста – 70г;

тісто Катаіфі – 50 г;

шоколадка молочна – 2 шт.;

вершкове масло – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

Розтоплюємо одну шоколадку (можна зробити це у мікрохвильовці). Вилийте на дно ємності шоколад. Оберіть посудину, з якої потім легко буде вийняти застиглу шоколадку. Розподіліть шоколад рівномірно, підіймаючи бортики і відправте ємність у холодильник.

Поки шоколад застигає, перейдіть до начинки. Для цього візьміть тісто Катаіфі та відділіть 50 грам. Наріжте його. Додайте у сковорідку ложку масла і висипте туди нарізане тісто. Обсмажуйте, поки тісто не стане менше в об’ємі. Воно має бути золотистим та хрумким. Після обсмаження дайте йому остигнути, а тоді перемішайте з фісташковою пастою.

Розтопіть ще одну плитку шоколаду і вийміть з морозилки застигшу. Поверх застиглого шоколаду додайте готову начинку, залишіть трохи місця біля бортиків, щоб туди міг затекти шоколад. Зверху вилийте розтоплений шоколад і розподіліть по всій формі. Поставте ємність у морозилку на 1 годину, а потім перекладіть її ще на 2-3 години у холодильник, розповідає Ps.Tanya.