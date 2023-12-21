З нагоди 20-річчя у повторний прокат виходить фільм «Реальне кохання». Один із найулюбленіших та найпопулярніших різдвяних фільмів поєднує кілька історій та дуже різних героїв. Один з них – прем’єр-міністр, що любив шоколадне печиво. Пропонуємо рецепт без борошна та жиру, що робить його менш калорійним. Печиво виходить більше схожим на тістечка або цукерки. Хрумка скоринка зовні і м'яка начинка всередині точно сподобались би герою Г’ю Ґранта.



Інгредієнти:

шоколад гіркий (поламаний на дрібні шматочки або шоколадні краплі) – 250 г;

какао-порошок – 50 г;

цукрова пудра – 300 г;

яйця (тільки білки) кімнатної температури – 3 шт.;

крохмаль картопляний – 1 ст. л.;

дрібка солі.

Фільм «Реальне кохання» знову можна подивитись на великом екрані



Розігріти духовку до 180°C. 200 г шоколаду розтопити на водяній бані. Яєчні білки збити до пишної піни. Потім поступово додати цукрову пудру, збивати до однорідного стану. Шоколад має охолонути до кімнатної температури.

В окремій мисці змішати какао-порошок із крохмалем та сіллю.

Шоколад поступово ввести в білкову масу. Потім акуратно ввести суху суміш какао та крохмалю, перемішати лопаткою до однорідного стану. Викласти в цю суміш 50 г поламаного шоколаду, що залишився, перемішати.

Деко застелити пергаментом або змастити олією. У маленьку тарілку насипати цукрову пудру.

Шоколадне тісто брати столовою ложкою та викладати в цукрову пудру, руками обваляти в пудрі, формуючи шоколадну масу в кульку, злегка приплюснути та викласти на деко. Так сформувати печиво з усього тіста та викласти на деко на відстані 3 см одне від одного.



Поставити деко у розігріту духовку та випікати шоколадне печиво 15-20 хвилин (залежно від духовки). Готове шоколадне печиво повинне мати підсушену скоринку, а всередині бути м'яким. Дати готовому печиву охолонути при кімнатній температурі.

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