Що приготувати на Різдво
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До Різдва залишилось зовсім мало часу. Пропонуємо добірку страв на будь-який смак, які допоможуть підготуватись до одного з головний свята року із нашої постійної рубрики «Рецепти». А ще ми додали рецепти з кулінарних книг Гаррі Поттера. Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт «повністю.
Дванадцять страв на різдвяному столі
У кожній родині свої традиції святкування Святвечора та свої рецепти святкових страв, що передаються з покоління в покоління. Проте ми вирішили нагадати дванадцять традиційних страв.
Кутя з пшениці. На плиті та у мультиварці
Кутя – головна страва, без якої не обходиться Святий Вечір. У кожної родини є свій традиційний рецепт. Можна додати до куті родзинки або порізану курагу чи чорнослив. Можна волоські горіхи замінити ліщиною. А можна розвести її узваром. У деяких регіонах кутю готують з ячменю або рису. Словом, шукайте свій рецепт. А ми пропонуємо класичний, базовий варіант. Проте оскільки прогрес не стоїть на місці, додали також рецепт для мультиварки.
Традиційні різдвяні пампухи з рожою
Тут у нас традиційний рецепт від галицької авторки Дарії Цвек. У старому виданні книги «Домашнє печиво» вони називаються «пампухи народні». Вони справді випробувані народом.
А це менш відомий рецепт. Але це також смачно. І просто.
Голубці. Три варіанти начинки без м’яса
Голубці є традиційною різдвяною стравою. На Святвечір вони мають бути пісними, тож пропонуємо три начинки без м'яса.
Оселедець (або якась інша риба) має бути на святковому столі. Пропонуємо смачний соус до нього.
Різдвяне печиво з мигдалю та кориці
Таке печиво печуть на Різдво у Німеччині, але можемо спекти його і ми. Бо ще смачно. А ще в процесі випічки в хаті стоїть справжній святковий аромат.
Медівник з горіхами та родзинками
Простий та смачний медівник можна приготувати за п'ять хвилин, він довго не черствіє і залишається смачним.
Пряне та хрумке імбирне печиво
Пряне та хрумке печиво робиться дуже просто: головне у ньому – спеції.
І нарешті кільки рецептів для тих, хто хоче відчути себе чарівником. Хоча б на трошки. Або героєм фільму.
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