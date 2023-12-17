До Різдва залишилось зовсім мало часу. Пропонуємо добірку страв на будь-який смак, які допоможуть підготуватись до одного з головний свята року із нашої постійної рубрики «Рецепти». А ще ми додали рецепти з кулінарних книг Гаррі Поттера. Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт «повністю.

Дванадцять страв на різдвяному столі

У кожній родині свої традиції святкування Святвечора та свої рецепти святкових страв, що передаються з покоління в покоління. Проте ми вирішили нагадати дванадцять традиційних страв.

Кутя з пшениці. На плиті та у мультиварці

Кутя – головна страва, без якої не обходиться Святий Вечір. У кожної родини є свій традиційний рецепт. Можна додати до куті родзинки або порізану курагу чи чорнослив. Можна волоські горіхи замінити ліщиною. А можна розвести її узваром. У деяких регіонах кутю готують з ячменю або рису. Словом, шукайте свій рецепт. А ми пропонуємо класичний, базовий варіант. Проте оскільки прогрес не стоїть на місці, додали також рецепт для мультиварки.

Традиційні різдвяні пампухи з рожою

Тут у нас традиційний рецепт від галицької авторки Дарії Цвек. У старому виданні книги «Домашнє печиво» вони називаються «пампухи народні». Вони справді випробувані народом.

Пампушки з сиром без дріжджів

А це менш відомий рецепт. Але це також смачно. І просто.

Голубці. Три варіанти начинки без м’яса

Голубці є традиційною різдвяною стравою. На Святвечір вони мають бути пісними, тож пропонуємо три начинки без м'яса.

Оселедець у гірчичному соусі

Оселедець (або якась інша риба) має бути на святковому столі. Пропонуємо смачний соус до нього.

Різдвяне печиво з мигдалю та кориці

Таке печиво печуть на Різдво у Німеччині, але можемо спекти його і ми. Бо ще смачно. А ще в процесі випічки в хаті стоїть справжній святковий аромат.

Медівник з горіхами та родзинками

Простий та смачний медівник можна приготувати за п'ять хвилин, він довго не черствіє і залишається смачним.

Пряне та хрумке імбирне печиво

Пряне та хрумке печиво робиться дуже просто: головне у ньому – спеції.

Різдвяний обід у Гоґвортсі

І нарешті кільки рецептів для тих, хто хоче відчути себе чарівником. Хоча б на трошки. Або героєм фільму.

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