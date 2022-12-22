Мигдалеве печиво з корицею Zimtstern у Німеччині традиційно печуть на Різдво. Справді, аромат та смак печива максимально пасує до зимових свят.

Інгредієнти:

мигдалеве борошно 250 гр.

цукрова пудра + ще для розкочування 200 гр.

яйця 2 білки

лимонний сік 1 ч. л.

цедра 1 лимона

мелена кориця 2 ч. л.

імбирний порошок 1 ч. л.

За бажанням до глазурі можна додати кольоров барвники (фото IStore)

Збити білки в пишну піну, додавши під час збивання лимонний сік. Не припиняючи збивати, поступово додати цукрову пудру, збити до стійких піків. Відкласти 1/4 білкової маси для глазурі.

Змішати борошно зі спеціями та цедрою. Акуратно перемішуючи лопаткою додати ¾ білкової маси. Тісто вийде липким, так і має бути.

Викласти тісто на присипаний цукровою пудрою пергамент для випікання. Зверху присипати ще пудрою, покласти другий лист пергаменту та обережно розкачати у тонкий шар. Фігурними формочками (традиційно зірочками, але то не принципово) вирізати печиво, забрати залишки тіста. На кожне печиво обережно викласти збиті білки, розрівняти. Випікати при 150° 15-20 хв.

Як приготувати мигдалеве борошно вдома

Для того, щоб зробити мигдалеве борошно самотужки, потрібен лише мигдаль. Якщо мигдаль неочищений, спочатку його потрібно опустити на 1-2 хвилини в окріп. Потім промити під проточною водою та зняти шкірку. Горіхи трохи просушити паперовим рушником.

Подрібнити мигдаль у кухонному комбайні. Періодично потрібно зупинятися та зішкрябувати мигдаль зі стінок чаші. Це потрібно для того, щоб рівномірно подрібнити горіх, а також переконатися, що борошно не перетворюється на мигдалеву пасту.

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