Зима – сувора пора у кулінарному плані, проте вона не є приводом відмовитись від смачних та корисних страв. Пропонуємо добірку зимових страв на будь-який смак із нашої постійної рубрики «Рецепти». Клікайте на назви страв, які сподобались, і читайте рецепт повністю.



Салат з пекінської капусти та свіжої моркви

Салат з пекінської капусти, моркви та яблук легко готується. А ще він є дуже корисним, особливо взимку, коли мало свіжих овочів та зелені. Взагалі пекінська капуста може замінити у багатьох рецептах листя салату.

Вінегрет. Кілька варіантів відомої страви

Вінегрет – популярний зимовий салат, в основі якого завжди є буряки та інші зимові овочі. Пропонуємо класичний варіант (хоча тут як з борщем, трохи самовпевнено так стверджувати) та кілька підказок, як урізноманітнити цю відому страву, якщо вона набридне (хоча це майже неможливо).



Мінестроне. Зимовий варіант класичного супу

Класичний італійський суп мінестроне це легкий суп з купою різних овочів. У нашому кліматі взимку з овочами ситуація не надто весела. Але це не привід відмовитись від мінестроне.





Зимовий картопляний суп на бульйоні

Цей суп дуже пасує до зими. Він густий та поживний. Ідеальний, коли хочеться зігрітись.





Тушкована квашена капуста з м'ясом та чорносливом

Квашена капуста зберігає вітаміни протягом зими. А ще вона завжди є під рукою. Страва виходить з насиченим смаком та дозволяє експериментувати.





Тушкований короп із «зимовими» овочами. Рецепт дня

Сама назва «зимові овочі» говорить сама за себе. Йдеться про буряк, моркву та картоплю. Це просто та смачно. Пропонуємо відразу два способи приготування страви: для мультиварки та плити.



Печена картопля та п’ять соусів до неї. Рецепт дня

Класична зимова страва, яку не зробиш з молодої картоплі. Соуси зможуть додати картоплі різних смаків.





Насипний пиріг з мандаринами

Дуже смачний, незвичний пиріг з мандариновою начинкою, яка своїм кольором, смаком та запахом дозволяє змиритись з холодом. Пісочне тісто насипається у форму у вигляді крихти, тому пиріг називається насипним. Мандарини бажано брати без кісточок.





Простий пиріг із листкового тіста з замороженими ягодами

Соковитий пиріг з ягодами із листкового тіста нагадує про літо.





«Зимова» шарлотка з журавлиною

Шарлотка – максимально проста та добре відома випічка переважно з яблуками. Але можна зробити традиційний пиріг оригінальним, помінявши начинку та додавши таким чином зимового настрою.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»