Весна, час ліквідовувати запаси на зиму. Можна смачно утилізувати квашену капусту.

Інгредієнти:

свиняча грудинка 600 г

капуста квашена 1 кг

чорнослив 6 шт.

морква 1 шт.

цибуля 2 шт.

олія 30 г

цукор 1 ч. л.

сіль, перець за смаком

Ця страва ідеально пасує для мультиварки (фото Dreamstime)

Почистити цибулю та моркву. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на великій тертці. Помити м’ясо, обсушити, нарізати кубиками. Квашену капусту промити, відтиснути.

Нагріти казанок, додати олію. Покласти м'ясо. Обсмажити на середньому вогні, помішуючи до золотистого кольору (12-15 хвилин). Потім додати цибулю та моркву. Тушкувати разом, помішуючи, 5-7 хвилин. Додати капусту.

Тушкувати на найменшому вогні, під покришкою, близько 60 хвилин, періодично помішуючи. Посолити, поперчити, додати цукор. Помити та додати чорнослив. Тушкувати все разом ще 30 хвилин (помішувати періодично).

Ця страва ідеально готується в мультиварці на режимах «Смаження».та «Тушкування».