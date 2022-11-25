Готували із залишків їжі – модний кулінарний тренд, обумовлений новими тенденціями у культурі споживання. У популярних європейських рестораторів в хід йде навіть лупиння від картоплі. Так, з нього роблять чіпси. Так що коли довго немає світла і потрібно утилізувати те, що зберігається у холодильнику, вважайте, що ви у тренді.

Ось один із універсальних рецептів, який допоможе утилізувати практично будь-які білкові, овочеві та крохмалисті інгредієнти. Особлива принада цієї запіканки – вона ніколи не виходить однаковою.

Інгредієнти:

продукти, що місять білок (консервований тунець чи інші морепродукти, тофу, нарізане кубиками приготоване м'ясо, птиця чи шинка, ковбаси чи сосиски тощо) 1 скл.

продукти, які дають текстури та колір (консервовані горошек та кукурудза, горох, гриби, тонко нарізана селера, відварені та нарізані яйця, нарізані броколі, цвітна капуста, морква (відварені або сирі) тощо) 1 скл.

крохмалисті складники (приготовані локшина, ​​рис або тонко нарізана картопля) 1-2 скл.

сметана, молоко або вершки 1 скл.

будь-який інгредієнт із сильним ароматом (за бажанням), наприклад, оливки, пряні трави або часник 2-3 ст.л.

приправи за бажанням: сіль, перець, зелень, спеції

топінг: хлібні крихти, сухарики, картопляні чіпси (покришені) або тертий сир за смаком

Запіканка завжди виходить різною (фото Вakeitwithlove)

З'єднати всі інгредієнти, крім приправ та топінгу, у мисці. Якщо суміш виходить надто сухою, можна додати більше овочів, 1 сире яйце або трохи молока. Посолити, додати спеції та зелень.

Викласти суміш у форму, змащену олією. Посипати зверху топінгом. Випікати при 180°протягом 35-40 хвилин.

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