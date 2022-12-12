Шарлотка – максимально проста та добре відома випічка. Але можна зробити традиційний пиріг оригінальним, помінявши начинку та додавши таким чином зимового настрою.

Інгредієнти:

борошно 1 скл.

цукор 1 скл.

яйця 3 шт.

олія 1 ст. л.

журавлина 1/2 скл.

Журавлину можна замінити брусницею (фото Depositphotos)

Змішати борошно, цукор та яйця. Все добре перемішати та додати помиту та трохи підсушену журавлину.

У змащену олією форму викласти масу та випікати при 180-200° 40 хвилин. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев’яної палички. Трохи охолодити та посипати цукровою пудрою.

Замість журавлини можна використовувати брусницю, теж буде смачно.

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