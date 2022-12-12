Рецепти
«Зимова» шарлотка з журавлиною. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Шарлотка – максимально проста та добре відома випічка. Але можна зробити традиційний пиріг оригінальним, помінявши начинку та додавши таким чином зимового настрою.
Інгредієнти:
- борошно 1 скл.
- цукор 1 скл.
- яйця 3 шт.
- олія 1 ст. л.
- журавлина 1/2 скл.
Журавлину можна замінити брусницею (фото Depositphotos)
Змішати борошно, цукор та яйця. Все добре перемішати та додати помиту та трохи підсушену журавлину.
У змащену олією форму викласти масу та випікати при 180-200° 40 хвилин. Готовність можна перевірити за допомогою зубочистки або дерев’яної палички. Трохи охолодити та посипати цукровою пудрою.
Замість журавлини можна використовувати брусницю, теж буде смачно.
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