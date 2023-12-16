Що подивтись на свята: топ різдвяних фільмів про тварин
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Якщо ви передивилися вже безліч різдвяних фільмів і не знаєте, який обрати цього сезону, пропонуємо загорнутися в плед разом зі своїм пухнастим другом і подивитися добрі сімейні фільми про Різдво, героями яких є домашні тварини.
Різдво кота Боба, Велика Британія, 2020
Цей фільм – продовження автобіографічної стрічки «Вуличний кіт на ім’я Боб», що є екранізацією однойменної книжки Джеймса Боуена. Джеймс – вуличний музикант, якому кіт Боб допоміг подолати наркотичну залежність. Джеймс і Боб підробляють виступами на вулицях Лондона. Організація із захисту прав тварин хоче відібрати Боба у Джеймса.
Режисер: Чарльз Мартін Сміт
Рейтинг IMDb: 6,3/10
Напередодні Різдва, США, 2014
Це кіно про безпритульне цуценя, що посеред торгового центру знайшли працівники напередодні Різдва. У святковий період притулки для тварин зачинені, тож вони залишають собаку перед дверима сім’ї з дітьми. Песика в новому домі приймають із захватом. І тут починаються пригоди.
Режисер: Джей Рассел
Рейтинг IMDb: 6,1/10
12 різдвяних собак, США, 2005
Фільм розповідає про те, як 14-річна Емма намагається врятувати собак із притулку, що от-от мають знести. Паралельно із порятунком песиків Емма та її друзі повертають місту традицію святкування Різдва.
Режисер: Кіт Меррілл
Рейтинг IMDb: 5,4/10
У пошуках Санта Лапуса, Канада, 2010
Санта Лапус – це оживлений іграшковий песик, подарований Санта Клаусу. Коли опікун губиться у великому місті, собака має відшукати його і подарувати усім справжнє Різдво.
Режисер: Роберт Вінс
Рейтинг IMDb: 5,3/10