Собакам і котам може бути цікаво подивитися на своїх товаришів на екрані

Якщо ви передивилися вже безліч різдвяних фільмів і не знаєте, який обрати цього сезону, пропонуємо загорнутися в плед разом зі своїм пухнастим другом і подивитися добрі сімейні фільми про Різдво, героями яких є домашні тварини.

Різдво кота Боба, Велика Британія, 2020

Цей фільм – продовження автобіографічної стрічки «Вуличний кіт на ім’я Боб», що є екранізацією однойменної книжки Джеймса Боуена. Джеймс – вуличний музикант, якому кіт Боб допоміг подолати наркотичну залежність. Джеймс і Боб підробляють виступами на вулицях Лондона. Організація із захисту прав тварин хоче відібрати Боба у Джеймса.

Режисер: Чарльз Мартін Сміт

Рейтинг IMDb: 6,3/10

Напередодні Різдва, США, 2014

Це кіно про безпритульне цуценя, що посеред торгового центру знайшли працівники напередодні Різдва. У святковий період притулки для тварин зачинені, тож вони залишають собаку перед дверима сім’ї з дітьми. Песика в новому домі приймають із захватом. І тут починаються пригоди.

Режисер: Джей Рассел

Рейтинг IMDb: 6,1/10

12 різдвяних собак, США, 2005

Фільм розповідає про те, як 14-річна Емма намагається врятувати собак із притулку, що от-от мають знести. Паралельно із порятунком песиків Емма та її друзі повертають місту традицію святкування Різдва.

Режисер: Кіт Меррілл

Рейтинг IMDb: 5,4/10

У пошуках Санта Лапуса, Канада, 2010

Санта Лапус – це оживлений іграшковий песик, подарований Санта Клаусу. Коли опікун губиться у великому місті, собака має відшукати його і подарувати усім справжнє Різдво.

Режисер: Роберт Вінс

Рейтинг IMDb: 5,3/10