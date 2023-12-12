Коробки для котів є способом повернутися до своєї природи

Більшість котів радіють, коли опікун приносить додому нову коробку і з нетерпінням чекають, коли вона спорожніє і дістанеться їм. Як це не дивно, та любов до картонних коробок у котів закладена природою. Розбираємось, як це працює і за що коти люблять коробки.

Коробки зменшують стрес у котів

Котики можуть стресувати від найменших змін в їхньому оточенні. А своя картонна коробка допомагає зменшити його і заспокоїтись, адже у коробці можна сховатись, ідеться у двох наукових дослідженнях на цю тему. А в одному із них науковці дійшли висновку, що на додачу до зменшення тривожності, коробки допомагають котам швидше адаптуватись до того, що відбувається навколо, і вберегти своє здоров’я від тривалої дії стресових факторів.

Лайфхак: коробка допоможе швидше звикнути до нового дому котику, якого тільки взяли в сім’ю. Він буде вдячний за такий сховок і розуміння.

Коробки допомагають ховатися

Як і для більшості ссавців, для котів безпека – це мати змогу сховатися в укритті. І коробки чудово виконують цю функцію. Картонна коробка стане коту в пригоді, коли додому приходить нова людина або десь поряд сусіди голосно роблять ремонт.

Лайфхак: коробка для кота – найкращий вихід у будь-якій непередбачуваній для нього ситуації.

Картонні коробки дають змогу підтримувати температуру

Коти мають вищу температуру тіла, ніж люди – приблизно 38,8 градусів за Цельсієм. Коти біологічно налаштовані на вищу температуру довкілля, картон в коробці допомагає зберігати тепло, тому котики люблять коробки ще й з цієї причини. Якщо ж у коробку покласти плед або светр, вона стане ще привабливішою для кота. До того ж, тепло розслабляє котів і допомагає міцно і спокійно заснути.

Лайфхак: не варто ставити коробку близько до батареї чи іншого джерела тепла, адже через щільну шерсть котик може не зрозуміти, що вже перегрівся.

З коробки зручно полювати

Наші домашні котики – все одно хижаки. Вони обожнюють сидіти у засідці і вистежувати звідти нову здобич. Звісно, вдома коти не полюють, але використовують коробки для рольових ігор у стилі полювання – чи то з іншими тваринами, чи з іграшками.

Лайфхак: інтелектуальне і фізичне навантаження вкрай необхідне для домашнього кота, тож дозвольте йому мати свою «дику» засідку.

За матеріалами Treehugger