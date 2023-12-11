Це може видатись дивним, але муркотіння, що міцно асоціюється з котами, притаманне не всім котам

Котяче муркотіння – надзвичайно приємне, воно заспокоює та розслабляє. Усі опікуни котів полюбляють муркотливі моменти поряд з домашнім улюбленцем. Точніше, усі опікуни тих котів, що муркотять, бо, насправді, муркотять не всі пухнасті. Розбираємось, чому і чи це нормально.

Як коти муркотять?

Яким чином котикам вдається видавати ці приємні звуки, точно не відомо. Дослідники вважають, що м’язи в горлі кота можуть передавати вібрацію голосовим зв’язкам, коли кіт вдихає і видихає, повітря стимулює м’язи до вібрації. Чому коти муркотять і які процеси в їхньому мозку відповідають за це, достеменно не відомо.

Коли коти починають муркотіти?

Кошенята починають муркотіти у віці кількох днів, зазвичай, коли мама їх миє або вони просто близько біля неї. Муркотіння – це перший вид комунікації, що засвоюють кошенята. З віком кошенята міцнішають і можуть муркотіти голосніше.

Чи всі коти муркотять?

Ні, не всі коти муркотять. Це стається з різних причин – фізіологічних, психологічних тощо. Ось кілька причин, чому кіт не муркотить:

Фізичні або неврологічні проблеми у тварини;

Кіт любить комунікувати в інший спосіб;

Кіт стриманий і незалежний;

Кіт не навчився муркотіти в дитинстві, бо його надто рано забрали від мами;

Кіт погано соціалізований.

Це може видаватись дивним, якщо кіт не муркотить. Але це цілком нормально – просто у нього така особливість або такий характер. Можна порадитись із ветеринаром або зоопсихологом, щоб допомогти котику почуватися комфортніше.

А от непокоїтись варто у двох випадках – коли кіт раніше муркотів як тракторець, а потім раптово перестав це робити, або ж, навпаки, коли він ніколи не муркотів і раптово почав. Різкі зміни в поведінці котика можуть говорити про проблеми зі здоров’ям, тож слід обов’язково проконсультуватись із ветеринаром.

За матеріалами Purina.co.uk