Коти добре вміють випрошувати людську їжу, але тримайте себе в руках і не погоджуйтесь на вимагання

Є така приказка: «без кота ви можете з’їсти лише капелюха, але тільки після того, як він переконається, що той неїстівний». Мабуть, кожному котячому опікуну знайомий «благальний» погляд домашньої тварини, яка спостерігає за людським обідом. Не всі можуть втриматись і не дати коту шматочок смачненького. Якщо це про вас, уважно прочитайте про людську їжу, що є отруйною для котів.

Чому котам не можна давати людську їжу?

Ось кілька причин:

Котячий організм відрізняється від людського, тож потребує іншого раціону, інших нутрієнтів;

Підгодовування залишками з людського столу «перебиває» апетит пухнастика, він може недоотримувати необхідні поживні речовини;

Низка продуктів, які вживають в їжу люди, є отруйними для котів і можуть бути загрозою для тварин;

Такі дії спонукають розвитку поганих звичок у котів.

Список продуктів, отруйних для котів

Іноді домашні коти просять овочів або фруктів і опікунам здається, що в цьому немає нічого поганого – адже це джерело вітамінів і мінералів. Але це не так. Ось перелік продуктів, отруйних для котів.

Зелені томати і сира зелена картопля. У цих продуктах міститься соланін – отруйний глікоалколоїд. Якщо ж стиглі томати є у заздалегідь обробленому котячому кормі, то хвилюватися не варто.

Шоколад. Теобромін – алколоїд, що міститься в бобах какао, може викликати у кота сильне отруєння. Найбільший вміст цієї речовини – у чорному і несолодкому шоколаді.

Виноград і родзинки. Раніше вчені встановили, що ця їжа є отруйною для собак. Оскільки у дії цієї їжі на тварин є ще багато невідомого, фахівці радять уникати годівлі виноградом і родзинками також і котів – аби не ризикувати.

Авокадо. У цьому корисному для людей продукті міститься персин, що може викликати у котів блювання і діарею. Окрім того, високий вміст жирів в авокадо може спровокувати гастроентерит або панкреатит у чотирилапих. Якщо ж ви приготували гуакамоле, то простежте, аби кіт навіть не облизував ложку, якою його перемішували.

Алкоголь. Будь-яка доза алкоголю – небезпечна для котів. Якщо у вас вечірка, в жодному разі не залишайте алкоголь у відкритих ємностях, щоб не провокувати цікавість тварини спробувати його на смак. Пам’ятайте, що алкоголь також міститься в антибактеріальних гелях, ополіскувачах, ферментованих фруктах і в дріжджовому хлібі.

Цибуля, часник та подібні кореневі овочі. У цибулі міститься речовина, яка руйнує червоні кров’яні тільця в організмі котів, викликаючи у тварини анемію. Це ж можна сказати і про часник. Так само небезпечними для котів є висушені і подрібнені в порошок цибуля і часник.

Чим ще не можна годувати котів

Ось ще перелік деяких продуктів з людського столу, що хоч і не є отруйними для котів, але споживання яких може призвести до розладів їхнього шлунково-кишкового тракту. Це:

Обрізки м’яса;

Сирі яйця;

Напої з вмістом кофеїну;

Молоко та молочні продукти з вмістом лактози – дорослі коти за умови повноцінного раціону не потребують молока.

Опікунам слід бути уважними до раціону і харчових звичок свого котика, аби він був здоровим, жив довго і радував своїм теплим муркотінням.

За матеріалами The Spruce Pets