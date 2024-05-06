На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки

Під ранок понеділка, 6 травня, у Чернігові прогримів вибух у приміщенні відділення банку «Південний». Про це повідомила прес-служба поліції Чернігівської області.

«Сьогодні близько 4-ї ранку до поліції надійшло повідомлення про вибух у приміщенні банку в центрі Чернігова. Внаслідок вибуху сталася пожежа, будівля пошкоджена. Постраждалих людей немає», – йдеться в повідомленні. Банк розташований на вул. Івана Мазепи, 36.

Як видно на фото та відео з місця події, вибух трапився у відділенні банку «Південний».

На місці події працюють рятувальники ДСНС, слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки, керівництво ГУНП в Чернігівській області та Чернігівського райуправління поліції.