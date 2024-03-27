Підліток з Хмельниччини травмувався унаслідок підриву запалу гранати

Ввечері 25 березня в одній з квартир міста Шепетівка підліток витягнув чеку з бойової гранати, внаслідок чого та вибухнула. Постраждалого з численними травмами госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні.

Як розповіла ZAXID.NET начальниця сектору комунікації ГУНП у Хмельницькій області Інна Глега, на місці події слідчі встановили, що 15-річний хлопець знайшов у шафі запал бойової гранати. Він витягнув чеку, у результаті чого стався вибух. Окрім підлітка, ніхто не постраждав. Правоохоронці встановлюють, як боєприпас опинився в квартирі.

Медична директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Катерина Дем’яник повідомила ZAXID.NET, що підліток наразі перебуває в ортопедо-травматологічному відділенні.

«Стан пацієнта стабільний, він отримує належне лікування згідно з протоколом. Оскільки у нього вибухова травма лівої кисті, то весь об’єм оперативного втручання, яке вочевидь буде наступного тижня, залежитиме від поширення некрозів. Найбільше уражені третій і четвертий пальці – там була травматична ампутація», – зазначила Катерина Дем’яник.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.