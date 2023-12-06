За підрив гранати у дворі будинку хмельничанин отримав 4 роки тюрми
Чоловік скинув бойову гранату Ф-1 зі свого балкона
Хмельницький суд призначив чотири роки тюрми 28-річному чоловікові, який підірвав гранату в дворі будинку. Внаслідок інциденту ніхто не травмувався, але матеріальних збитків зазнав припаркований транспорт та вікна будинку.
Як встановили слідчі, 24 січня чоловік скинув з балкона своєї квартири бойову гранату, яку раніше придбав у невстановлених слідством осіб. Внаслідок вибуху пошкодження отримали автомобілі та вікна квартир з першого по третій поверх будинку.
Чоловіка розшукали в одному із хостелів міста. Також провели обшук у нього вдома, під час якого виявили кільце від гранати.
Про вирок суду в цій справі стало відомо у середу, 6 грудня. «Судом визнано винним 28-річного місцевого жителя у незаконному придбанні, носінні та зберіганні бойових припасів, а також у хуліганстві, вчиненому із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень. Його засуджено до чотирьох років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні.
Вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.