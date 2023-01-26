За скоєне мешканцю Хмельницького загрожує до 7 років тюрми

27-річний мешканець Хмельницького з вікна своєї квартири кинув бойову гранату у двір житлового будинку. Внаслідок вибуху пошкоджено два автомобілі, припарковані у дворі, а також вікна на кількох поверхах. Після вчиненого чоловік переховувався у місцевому хостелі, його розшукали і затримали. Мотивів свого вчинку 27-річний хмельничанин не пояснив. За скоєне йому загрожує до семи років ув'язнення.

Як у четвер, 26 січня, повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, інцидент стався ще ввечері вівторка, 24 січня, в одному з багатоквартирних будинків на Львівському шосе. Фахівці встановили, що у дворі стався вибух гранати, попередньо — це «Ф-1».

«Пошкоджено два автомобілі ВАЗ-2107» та Volkswagen Passat, а також вікна на 1-3 поверхах будинку.Оперативники встановили, що до вчинення злочину може бути причетний 27-річний житель будинку, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки. Під час огляду квартири, де проживав зловмисник, поліцейські виявили кільце від гранати. Тобто він просто кинув її з вікна у двір», – йдеться у повідомленні поліції.

Розшукали чоловіка розшукали в одному із хостелів міста. Зараз 27-річний хмельничанин перебуває у СІЗО. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Йому може загрожувати до 7 років ув’язнення. Поліція з'ясовує, звідки чоловік взяв гранату.