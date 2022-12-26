Пістолет, який вилучили у хулігана відправили на експертизу

В ніч з суботи на неділю, 25 грудня, у центрі Львова 31-річний чоловік стріляв з пістолета. Постріл почули правоохоронці, які в той час патрулювали на площі Міцкевича. Хулігана затримали по гарячих слідах, зброю у нього вилучили, повідомила прес-служба поліції.

Хуліган був серед компанії чоловіків, які вийшли з нічого клубу у центрі Львова. З власних джерел у правоохоронних органах ZAXID.NET відомо, що інцидент трапився біля клубу Split.

«Патрулюючи на площі Міцкевича, екіпаж поліцейських почув звук, схожий на постріл, який пролунав біля нічного клубу. Підійшовши до закладу, патрульні опитали очевидців, які повідомили, що компанія людей із пістолетом пішла в сторону Оперного театру», – розповіли у поліції.

Інспектори одразу передали орієнтування іншим екіпажам та почали обстежувати територію. Підозрілу компанію чоловіків вдалося швидко знайти. Патрульні зупини хуліганів і під час поверхневої перевірки в одного з них, 31-річного львів'янина, патрульні знайшли пістолет. До слова, неподалік нічного закладу виявили і гільзу.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, яка буде встановлювати звідки у львів'янина пістолет і навіщо він стріляв. Розпочато слідство.