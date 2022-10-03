Стрілялнина сталася поблизу школи №27 на вулиці Воробкевича у Чернівцях

Внаслідок стрілянини у Чернівцях загинула 22-річна патрульна поліцейська Таїсія Татарин, ще один працівник поліції – поранений. Невідомий чоловік відкрив стрілянину біля школи №27 на вулиці Воробкевича на околиці міста. Інцидент стався ввечері понеділка, 3 жовтня. У поліції ZAXID.NET підтвердили факт стрілянини у Чернівцях та загибелі патрульної. Також у поліції уточнили, що поширена у місцевих телеграм-каналах інформація про вбивство кількох дітей та про тримання школярів у заручниках є неправдивою.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що йдеться про затримання чоловіка, якого підозрюють у розбещенні дітей. «Національна поліція проводила затримання особи, яку звинуватили у розбещені неповнолітніх. Одна поліцейська загинула, ще один поліцейський отримав поранення. Підозрюваний укрився у багатоквартирному будинку», – зазначив Кирило Тимошенко.

Речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева у коментарі ZAXID.NET зазначила, що екіпаж патрульних приїхав на виклик про порушення. «У Чернівцях під час несення служби загинула патрульна поліцейська, її напарника – поранено. Попередньо встановлено, що екіпаж патрульних виїхав на повідомлення про вчинення правопорушення», – сказала Кароліна Маришева. Також вона зазначила, що наразі триває спеціальна поліцейська операція. «Інформація про загибель дітей внаслідок стрілянини – неправдива. Також поширені в пабліках дані про нібито взяття дітей у заручники – неправдиві», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

У прес-службі патрульної поліції Чернівецької області ZAXID.NET повідомили, що рух на вулиці Воробкевича наразі перекрито, на місці інциденту тривають слідчі дії.

Пізніше прес-служба патрульної поліції повідомила, що загибла поліцейська — 22-річна молодша лейтенантка Таїсія Татарин. Поліцейська разом з напарником Олександром Гуцалом прибула на виклик про розбещення дітей. Зловмисник мав при собі зброю і вистрілив у поліцейських. Таїсія Татарин отримала смертельне поранення, Олександра Гуцала госпіталізували



«Екіпаж Таїсії Татарин та Олександра Гуцула прибув на виклик про розбещення неповнолітніх. Заявниця повідомила, що біля школи невідомий чоловік показує статеві органи дітям. Патрульні розшукали громадянина, виявилось, що чоловік мав з собою зброю та раптово здійснив ряд пострілу по інспекторах. Поліцейська отримала смертельне вогнепальне поранення, її напарника шпиталізували, наразі йому надається вся необхідна медична допомога», — йдеться у повідомленні.