Усю зброю відправили на експертизу, поліція встановлює її походження

У помешканні вбивці 22-річної патрульної з Чернівців виявили арсенал озброєння, зокрема три автомати, близько 1700 набоїв різного калібру, понад 10 гранат та сигнальні міни. Відомо, що 53-річний чоловік жив у орендованій квартирі у Чернівцях, однак наразі поліція не коментує перебіг розслідування, уточнюючи лише, що встановлює походження зброї та перевіряє його причетність до розбещення неповнолітніх.

Про результати обшуків у квартирі, яку орендував застрелений під час затримання Олег Крючковський, правоохоронці повідомили у п’ятницю, 14 жовтня. «Поліція виявила там три автомати, деталі вогнепальної зброї, приблизно 1700 патронів різного калібру, більше 10 гранат і запали до них. Крім того, правоохоронці знайшли протитанкову гранату, підшивачі снарядів, сигнальну міну, холодну зброю та інше. Окрім цього, у підвалі, яким користувався зловмисник, правоохоронці вилучили пістолет і майже 20 набоїв. Поліцейські вилучили зброю та боєприпаси й наразі перевіряють їх походження», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці відкрили окреме кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Усю вилучену зброю направили на експертизу.

У прес-службі Чернівецької обласної прокуратури додали, що наразі збирають всю інформацію про вбивство поліцейської, а також про причетність 53-річного чоловіка до педофілії та розбещення дітей. «Правоохоронці збирають всю необхідну інформацію для забезпечення фактичного підтвердження всіх обставин злочину, зокрема і ймовірну причетність громадянина до вчинення розпусних дій сексуального характеру щодо дітей», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, вбивство 22-річної поліцейської Таїсії Татарин сталося у Чернівцях ввечері 3 жовтня, коли екіпаж патрульних прибув на виклик про розбещення дітей до школи №27. Побачивши патрульних, 53-річний підозрюваний розпочав стрілянину. Таїсію Татарин вбили пострілом у голову, а її напарник отримав кілька поранень. Спецоперація із пошуків стрілка тривала більше доби, знайти його вдалося лише 5 жовтня. Під час затримання 53-річний чоловік також розпочав стрільбу, під час якої його підстрелили. Наразі про нього відомо небагато, офіційно поліція зазначала лише, що вбивця є уродженцем Криму, який був зареєстрований у Житомирській області.