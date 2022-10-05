Чоловік завтрелив 22-річну поліцейську Таїсію Татарин, яка приїхала на виклик про розбещення дітей біля школи

Поліція затримала чоловіка, який застрелив 22-річну патрульну поліцейську Таїсію Татарин. Правоохоронці провели масштабну спецоперацію, яка тривала з вечора понеділка, 3 жовтня. Інформацію про затримання першим оприлюднив радник міністра МВС Ростислав Смірнов. Факт затримання ZAXID.NET підтвердила речниця поліції Чернівецької області Кароліна Маришева.

Під час затримання чоловік стріляв, правоохоронці застосували зброю у відповідь. Судячи з оприлюднених Ростиславом Смірновим, зловмисник поранений. Про стан затриманого наразі нічого невідомо. У прес-службі поліції Чернівецької області деталі затримання поки не повідомляють. Частину проспекту Незалежності у Чернівцях перекрили для транспорту.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що під час затримання зловмисник стріляв, поліцейські застосували зброю у відповідь.

«Під час затримання зловмисник відкрив вогонь, тож поліцейські застосували зброю у відповідь. Затриманого поранено, йому надають медичну допомогу. Більше інформації надамо найближчим часом», – зазначив Ігор Клименко.

«Наразі тривають слідчі дії. Патрульні забезпечують охорону місця події. Рух проспектом Незалежності наразі перекрито», – повідомили ZAXID.NET у прес-службі патрульної поліції Чернівецької області.

Під час затримання правоохоронці поранили стрільця. Фото Ростилава Смірнова/Instagram

Нагадаємо, невідомий застрелив 22-річну молодшу лейтенантку поліції Таїсію Татарин ввечері понеділка, 3 жовтня. Інцидент стався біля закинутого басейну школи №27 на вулиці Воробкевича на околиці міста. Патрульні приїхали туди на виклик про розбещення дітей. Зловмисник виявився озброєним: чоловік раптово вистрілив у голову поліцейській та поранив її напарника. Потерпілий наразі перебуває у лікарні. Правоохоронці кваліфікували інцидент за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Максимальне покарання за цією статтею – довічне ув’язнення.

Інформація доповнюється...