На фото 27-річний львів'янин, який на зауваження перехожого, розпочав стрілянину

У п'ятницю ввечері, 5 серпня, львівські патрульні затримали п'яного чоловіка, який розпочав стрілянину у центрі міста. Інцидент трапився на вулиці Куліша, повідомила прес-служба поліції наступного дня.

Увечері до поліції надійшло повідомлення про стрілянину. Очевидці розповіли поліції, що 32-річний львів'янин зробив зауваження компанії, яка розпивала алкоголь посеред вулиці і гучно себе поводила. Натомість, компанія відреагувала агресивно, а один із тих, кому зробили зауваження, витягнув пістолет і почав стріляти у сторону 32-річного львів'янина.

Знайдена на місці стрілянини гільза (фото поліції)

Поліція встановила, що п'яний хуліган – також львів'янин, йому 27 років. На місці події патрульні знайшли використану гільзу. Під час поверхневої перевірки патрульні знайшли у порушника і пістолет. Крім того чоловік надав поліцейським дозвіл на зберігання та носіння цієї зброї.

Справу передали слідчо-оперативній групі, аби вони з'ясували всі обставини цього випадку.