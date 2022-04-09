60-річний львів’янин показав дозвіл на зберігання та носіння зброї, на місце викликали слідчих

Вночі у суботу, 9 квітня, до поліції звернувся львів’янин та повідомив, що чує постріли на вул. Студентській. Патрульні виявили двох чоловіків, які стріляли з вогнепальної зброї заради розваги та доставили їх у відділ поліції.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, близько опівночі 9 квітня до них надійшло повідомлення про постріли з вогнепальної зброї на вул. Студентській (район водоканалу, між вул. Зеленою та вул. Костя Левицького).

Інспектори поліції виявили біля одного з під’їздів гільзу, а також помітили, що у одній з квартир увімкнене світло на балконі.

«Двері відчинили два чоловіка. Вони поводилися дивно і помітно хвилювалися. З квартири було чутно запах пороху. З дозволу чоловіків патрульні увійшли в квартиру та оглянули балкон. Там виявили шість аналогічних гільз», – повідомили патрульні.

60-річний львів’янин показав дозвіл на зберігання та носіння зброї, на місце викликали слідчих та доставили чоловіків у відділ поліції. Судячи з фото, чоловіки стрілялии із пістолета.