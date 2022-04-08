57–річного Віктора Качура затримали на робочому місці та помістили в ізолятор тимчасового тримання

У Немирові на Вінниччині мер Віктор Качур побив волонтера, а також почав стріляти з автомата. Про це повідомила поліція Вінницької області вранці 8 квітня.

Як повідомила поліція, 7 квітня до них звернувся волонтер та заявив, що мер Немирова Віктор Качур на території міської ради стріляє із автомата. Зі слів потерпілого, він, як представник волонтерської організації, приніс до мерії гуманітарну допомогу для ЗСУ: каремати та інші речі.

Між ним та Віктором Качуром виник конфлікт. Під час суперечки мер погрожував волонтеру фізичною розправою, наніс кілька ударів та вистрелив в повітря з автомата. Потерпілий втік і викликав поліцію, він не постраждав.

57–річного Віктора Качура затримали на робочому місці та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Слідство встановило, що він раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Під час обшуку у службовому кабінеті мера поліцейські вилучили автоматичну зброю та набої до неї. Підстави зберігання та носіння зброї встановлюються.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини та причини конфлікту в межах відкритого кримінального провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Такий злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.