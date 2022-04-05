Окрім мисливського карабіну, у стрільця вилучили також пістолет

На блокпосту біля Києва затримали чоловіка, який зробив близько 30 пострілів з мисливського карабіна. Про це повідомила поліція Київщини ввечері 5 квітня.

Як вказано у повідомленні, 62-річний чоловік прийшов на блокпост у Нових Петрівцях та відкрив вогонь із мисливського нарізного карабіну «Вулкан». Загалом чоловік здійснив близько 30 хаотичних пострілів, на щастя, ніхто не постраждав.

Поліція затримала стрільця та, крім карабіну, вилучила у нього ще пістолет ТТ із набоями.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. За фактами незаконного зберігання зброї та боєприпасів правопорушнику повідомили про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.