У місті Чорноморськ Одеської області загинув поліцейський, повідомив міський голова Василь Гуляєв.

За його словами, які цитує УНІАН, це сталося на блокпосту, до якого поліцейський під'їхав на приватному автомобілі. Його застрелив один із чоловіків, що там чергували.

«Що саме там сталося, з'ясовується. Але загиблий точно не перебував у розвідувально-диверсійній групі», – сказав Гуляєв.

У соціальних мережах люди пишуть, що правоохоронець не зупинився на блокпосту, і, можливо, «спрацював людський фактор». У машині з ним була дівчина.

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