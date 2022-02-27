Російські диверсанти застрелили двох поліцейських на Житомирщині
Вороги обстріляли поліцейську машину
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Уночі 27 лютого на Житомирщині ворожі диверсійно-розвідувальні групи обстріляли службові автомобілі поліцейських. Двоє українських поліцейських загинули, троє постраждали.
Як повідомили у прес-службі Нацполіції, двоє поліцейських перевіряли інформацію про диверсійну діяльність у прикордонному районі Житомирщини неподалік смт Народичів. У цей момент російські диверсанти обстріляли службові автомобілі поліцейських.
Внаслідок обстрілу двоє правоохоронців загинули. Ще троє, серед яких представник громадського формування, отримали поранення.
Загинули 41-річний майор поліції Володимир Солодчук, заступник начальника сектору поліцейської діяльності №1 Коростенського РУП та 40-річний майор поліції Іван Гераїмчук, інспектор з реагування патрульної поліції СПД №1 Коростенського РУП. Обидва правоохоронці понад 20 років служили в органах внутрішніх справ, захищаючи права і свободи громадян.
Раніше у Києві під час перевірки документів невідомі вбили поліцейського.
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